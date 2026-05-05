Galatasaray'dan Bruno Fernandes harekatı! Transfer için temasa geçecekler
Son dakika transfer haberleri | Yaz transfer döneminde ses getirecek hamleler yapmak isteyen Galatasaray'da gündem 10 numara takviyesi. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'da uzun süredir forma giyen Bruno Fernandes için tekrar temaslara başlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GS Spor haberleri
Gelecek sezonun kadro planlamasında takımı büyük ölçüde değiştirmeye hazırlanan Galatasaray, adından söz ettirecek transferler yapmayı hedefliyor.
Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda daha üst turlara yükselmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılarda transfer listesi oluşmaya başladı.
ORTA SAHA DEĞİŞİYOR
Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun planlamasını oluşturan Cimbom'da gündem, orta sahada yaşanacak değişim.
AYRILANLAR OLACAK
Gabriel Sara'ya gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Galatasaray'ın, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan'la da yollarını ayırabilme ihtimali mevcut.
10 NUMARAYA TAKVİYE
10 numara pozisyonunda Yunus Akgün'den yeteri şekilde yararlanamadığını düşünen yönetim ve teknik ekip, bu mevkiye yıldız takviyesi yapmayı planlıyor.
Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Manchester United'da rakamları alt üst eden Bruno Fernandes.
RÜYA HEDEF FERNANDES
Sky Sport'tan Florian Plettenberg'in haberine göre Galatasaray, Portekizli yıldıza hala "rüya hedef" olarak görüyor.
GEÇMİŞTE DE İLGİ VARDI
Oyuncunun çevresiyle yeniden temasa geçmek isteyen sarı-kırmızılıların, geçmişte de Fernandes'e ilgi duyduğu ifade edildi.
GERÇEKLEŞME İHTİMALİ ZOR
Transferin gerçekleşme ihtimalinin ise Manchester United'ın geçirdiği başarılı sezon ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali sebebiyle oldukça zor olduğu belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Manchester United formasıyla 34 maçta görev alan 31 yaşındaki yıldız, 8 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. İngiliz ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan Fernandes'in piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.