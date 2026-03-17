Ada'dan Barış Alper Yılmaz'a sıkı takip! 3 kulübün gözlemcileri Anfield'da olacak

Ada'dan Barış Alper Yılmaz'a sıkı takip! 3 kulübün gözlemcileri Anfield'da olacak İngiltere Premier Lig'de mücadele eden 3 kulübün, Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını yerinde takip edeceği öğrenildi. Ada ekipleri, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı gözlemlemek için çarşamba günü Anfield'da olacak. İşte detaylar...







ABONE OL

Galatasaray'da son haftalardaki yükselen performansıyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

CANLI TAKİP EDİLECEK Takvim'de yer alan habere göre yıldız futbolcunun, çarşamba günü deplasmanda Liverpool ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında üç İngiliz kulübü tarafından Anfield'da tribünden izleneceği öğrenildi.