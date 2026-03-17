Ada'dan Barış Alper Yılmaz'a sıkı takip! 3 kulübün gözlemcileri Anfield'da olacak
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden 3 kulübün, Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını yerinde takip edeceği öğrenildi. Ada ekipleri, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı gözlemlemek için çarşamba günü Anfield'da olacak. İşte detaylar...
Galatasaray'da son haftalardaki yükselen performansıyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.
CANLI TAKİP EDİLECEK
Takvim'de yer alan habere göre yıldız futbolcunun, çarşamba günü deplasmanda Liverpool ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında üç İngiliz kulübü tarafından Anfield'da tribünden izleneceği öğrenildi.
Oyuncunun menajeriyle bir süredir temas halinde olan Crystal Palace, Brighton & Hove Albion ve Newcastle United scoutlarının milli futbolcuyu yakından gözlemleyip performans raporu hazırlayacağı ifade ediliyor.
Üç kulübün de Barış Alper'i sezon sonuna kadar takip etmeyi planladığı belirtiliyor.
40 MAÇLIK KATKI
Sezon sonunda söz konusu ekiplerin Galatasaray'ın kapısını resmi tekliflerle çalabileceği konuşuluyor.
Bu sezon 40 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 10 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa verilerine göre bonservisine yaklaşık 26 milyon euro değer biçilen Barış Alper Yılmaz'ın sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor.
BİYONİK ADAM
Galatasaray'ın son dönemdeki en formda isimlerinden biri olan Barış Alper, takımının son 19 gün içinde oynadığı 6 maçın tamamına ilk 11'de başlayan tek oyuncu oldu.
Yoğun fikstüre rağmen yüksek performansını sürdüren milli futbolcu, ortaya koyduğu mücadeleyle takdir topladı.
Barış Alper'in Liverpool karşısında da takımının en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.