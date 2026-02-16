Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Bu kez takıma veda ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da, yeni sezon planlamaları da sürüyor. Yaz transfer döneminde futbolcu satışı yaparak kar elde etmeyi hedefleyen Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda yıldız isimle yolların bu kez ayrılacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.02.2026 - 11:32