UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde İtalyan devi Juventus'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE AÇIKLAMALAR

LEROY SANE OYNAYACAK MI? OKAN BURUK AÇIKLADI



"Leroy Sane 3 gündür takımla çalışıyor. Şu an oynayabilecek durumda. Yarın bizimle beraber olacak."

"AVANTAJ İSTİYORUZ"



Juventus'un iyi oyuncuları olduğunu, iyi bir teknik adamlarının olduğunu biliyoruz. Zor dönemden geçiyorlar. İyi oynuyorlar ama kazanamadıkları karşılaşmalar oldu. İki takımın da hedefi turu geçmek. Çok zor maçlar olacak. Kendi sahamızda kazanarak, avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur ilk maç bitemeyecek. İki maçlık oyun ve iyi bir kadro planlaması yapmamız gerekecek. İnşallah ilk maçı kazanır ve taraftarlarımızla kutlarız.







"ŞANSIMIZ VAR AMA..."



Galatasaray'ın iç sahadaki oyunu ortada. Yine hücum yapacağız, yine savunma yapacağız. İki maç var ve dengeli olmak durumundayız. Bazen iyi savunmalar maç kazandırır. Taraftarlarımızla bunu yapacağız. Önemli bir galibiyet alma şansımız var ama karşımızda iyi bir takım olacak. Onları da önemsemek gerekiyor.

"KADROMUZ ÇOK GÜÇLÜ"



Şampiyonlar Ligi'nde iyi savunma yapmanız lazım. Rakiplerde iyi oyuncular var, sizi cezalandırırlar. Atletico Madrid maçında ikinci yarı iyi savunma yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi durumumuzdayız, onu belirtmek isterim. Son iki senede eksik kadrolarla oynadık ve elendik. Bu kez geniş bir kadro ile sahada olacağız. Kadromuz özellikle bu maç için çok güçlü.