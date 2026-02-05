Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, rekor bonservis ile Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer ettiği Sacha Boey için harekete geçti. Cimbom, Fransız sağ bek için Alman temsilcisine kiralama teklifi sundu. Daha önce de adı sık sık Galatasaray ile anılan Boey'in takımdan gönderilecekler arasında yer aldığı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Bayern Münih yönetiminin transferden pişmanlık duyduğu biliniyordu. Alman basını, Galatasaray'ın daha önce Sacha Boey için herhangi bir girişimde bulunmadığını öne sürmüştü.

Bayern Münih forması ile transferinin gerçekleştiği 28 Ocak 2024 tarihinden bu yana tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Boey, toplamda 1.660 dakika sahada kalırken 1 gol/5 asist katkısı sundu.