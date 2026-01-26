Ederson KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?
Ara transfer döneminin hareketlenmesiyle birlikte adı Türk kulüpleriyle yeniden gündeme gelen Ederson Jose dos Santos Lourenço, futbol kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Teknik kalitesi ve atletik yapısıyla öne çıkan yıldız oyuncu, yükselen performansıyla modern futbolun önemli figürleri arasında gösteriliyor. Ederson hakkında detaylı bilgi arayan futbolseverler; kimliği, yaşı ve kökeniyle ilgili sorulara yanıt ararken, güncel piyasa değeri, istatistikleri ve kariyer yolculuğu da merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki, Ederson kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
EDERSON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Ederson Jose dos Santos Lourenço, 7 Temmuz 1999 tarihinde Brezilya'nın Campo Grande bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine İtalya'da devam eden 26 yaşındaki Ederson, 1,83 metre boyu ile dikkat çekerken, genellikle sağ ayağını kullanıyor.
EDERSON MEVKİSİ NE?
Oyuna kattığı enerji ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Ederson, merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Ayrıca ön libero bölgesinde de süre bulan Ederson Jose dos Santos Lourenço, bazı maçlarda on numara olarak da süre buldu.
EDERSON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2017'de Desportivo Brasil'de başlayan Ederson, 2018'de Cruzeiro EC'ye kiralandı. Burada gösterdiği başarılı performansla Cruzeiro'da kalan 26 yaşındaki futbolcu, 2020'de SC Corinthians'a transfer oldu.
2021 senesinde Fortaleza EC'ye kiralanan ve 2022'de Salernitana'nın yolunu tutan Ederson, başarılı performansının ardından aynı sene içerisinde Atalanta kadrosuna dahil oldu.
EDERSON İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde önemli maçlarda kritik anlara imza atan Ederson'un istatistikleri şu şekilde:
-288 maç -24 gol -9 asist
Brezilya Milli Takımı'nda ise 3 maçta süre bulan Ederson Jose dos Santos Lourenço, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.
EDERSON PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Ederson piyasa değeri 40 milyon euro.