Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Kaan Ayhan maç sonrası konuştu.

Sakatlığı hakkında konuşan Kaan Ayhan, "Şu an kendimi iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra ikinci maçımdı. Takıma katkımı artırmak istiyorum. Bu kadronun böyle bir fikstürde 20 oyuncuya ihtiyacı var. Elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz."

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak City maçını değerlendiren milli oyuncu, "Manchester City isim olarak önemli rakip. Bu aşamadaki son maç. Galip gelmeye çalışacağız. City'nin oynadığı oyun belli; buna hazırlanmaya çalışacağız. Bizim için önemli olan bir sonraki tura geçip orada da başarılı olmak. Şampiyonluk yarışımız da var, iki kupada da şansımız yüksek. İnşallah bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.