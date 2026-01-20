UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SIMEONE'NİN AÇIKLAMALARI

"ORTA SAHADA TORREIRA'LARI VAR"

"Zor bir maç olacak. Özellikle forvette iyi ve hızlı oyuncuları var. Futbolcuların hiyerarşilerini iyi biliyoruz. Orta sahada Torreira'ları var. Çok mücadeleci bir takım bekliyor yarın bizi."

"Beraberlik bizim işimize yaramaz, yarın kazanmamız gerekiyor."

"Son dönemde TV'de çok maç izledim. Galatasaray'ın stadındaki atmosfer, enerji, insanların enerjisi. Şehir de aynı şekilde. Futbol tutkusu çok yüksek. Bu da futbolun en güzel yanı."