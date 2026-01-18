Jerdy Schouten KİMDİR? Schouten kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri

Hollanda liginde ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Jerdy Schouten, teknik kapasitesi ve yükselen formuyla transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Türk kulüpleriyle anılması, deneyimli futbolcuya olan ilgiyi daha da artırıyor. Schouten'i yakından tanımak isteyen futbolseverler "Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt ararken, özellikle oyuncunun güncel piyasa değeri merak konusu oluyor. İşte Jerdy Schouten'un kariyeri ve öne çıkan istatistiklerine dair detaylar…