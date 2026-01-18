Jerdy Schouten KİMDİR? Schouten kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri
Hollanda liginde ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Jerdy Schouten, teknik kapasitesi ve yükselen formuyla transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Türk kulüpleriyle anılması, deneyimli futbolcuya olan ilgiyi daha da artırıyor. Schouten'i yakından tanımak isteyen futbolseverler "Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt ararken, özellikle oyuncunun güncel piyasa değeri merak konusu oluyor. İşte Jerdy Schouten'un kariyeri ve öne çıkan istatistiklerine dair detaylar…
JERDY SCHOUTEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Jerdy Schouten, 12 Ocak 1997 tarihinde Hollanda'nın Spijkenisse bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolculuk kariyerine Hollanda'da devam eden Schouten 1,85 metre boyuna sahip.
JERDY SCHOUTEN MEVKİSİ NE?
Etkili fiziği ve teknik özellikleri ile başarılı bir performansa sahip olan Jerdy Schouten ön libero mevkisinde oynuyor. Ayrıca stoper bölgesinde de forma giyebilen Schouten, merkez orta saha mevkisinde de tercih ediliyor.
JERDY SCHOUTEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine ADO Den Haag'da başlayan Jerdy Schouten kariyerinde şu takımlarda oynadı: