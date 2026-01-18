Fizik gücü, temposu ve sahadaki istikrarıyla öne çıkan Jefferson Lerma, Türk kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Orta sahadaki mücadeleci yapısıyla tanınan tecrübeli futbolcu hakkında futbolseverler "Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Lerma'nın güncel piyasa değeri ise merak edilen başlıkların başında geliyor. İşte Jefferson Lerma'nın kariyer yolculuğu ve dikkat çeken istatistikleri…

Güçlü fiziği, enerjisi ve sahadaki istikrarlı performansıyla öne çıkan Jefferson Lerma, Türk kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor. Orta sahadaki sert oyunu ve mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu hakkında "Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle Lerma'nın güncel piyasa değeri büyük merak uyandırıyor. İşte Jefferson Lerma'nın kariyerine dair öne çıkan detaylar ve istatistikleri…