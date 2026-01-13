CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin gözdesi Kante için açıklama! F.Bahçe'nin gözdesi Kante için açıklama! 00:48
Kazımcan Karataş: Hedefimiz şampiyonluk! Kazımcan Karataş: Hedefimiz şampiyonluk! 23:13
"Elit oyuncular zaman alıyor!" "Elit oyuncular zaman alıyor!" 23:10
Ada Yüzgeç'ten galibiyet sözleri! Ada Yüzgeç'ten galibiyet sözleri! 23:07
Kaan Ayhan: Önemli olan galibiyetti! Kaan Ayhan: Önemli olan galibiyetti! 23:01
G.Saray'ın 2 golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın 2 golü ofsayta takıldı! 22:42
Daha Eski
G.Saray Fethiyespor karşısında 2-0'ı buldu G.Saray Fethiyespor karşısında 2-0'ı buldu 22:17
Galatasaray Sallai ile direğe takıldı! Galatasaray Sallai ile direğe takıldı! 22:02
G.Saray-F.Bahçe derbisi sonrası 3 isim PFDK'ya sevk edildi! G.Saray-F.Bahçe derbisi sonrası 3 isim PFDK'ya sevk edildi! 21:29
Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:20
Galatasaray'da flaş sakatlık! Galatasaray'da flaş sakatlık! 20:56
PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza! PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza! 18:17
Osimhen Atletico'ya yetişecek mi?
G.Saray deplasmandan 3 puanla döndü!
12 Ocak Sayısal Loto sonuçları!
Gece açlığına dikkat!