Galatasaray'dan Van Dijk için dev hazırlık! Eski futbolcu mesajı verdi
Galatasaray'da yönetim stoper takviyesi için İngiliz devi Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk'i gözüne kestirdi. Sarı kırmızılı ekibin eski futbolcusu, yakın arkadaşı olan Hollandalı yıldız için heyecan yaratan açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda kadrodaki eksikleri kapatmak için mesaisini sürdürüyor.
Transfer döneminin resmen başlamasının ardından vakit kaybetmeden harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar öncelikli olarak orta saha ve savunma için arayışta.
Okan Buruk'un listesinde yer alan isimleri takibini sürdüren Cimbom, Avrupa'nın dört bir yanından yıldız isimlerle temas halinde.
Juventus'tan Teun Koopmeiners, Manchester United'dan Manuel Ugarte, Monaco'dan Denis Zakaria gibi isimleri takip eden Galatasaray'ın son gözdesi Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk.
Yıldız ismi daha önce de listesine alan sarı kırmızılı ekip bu defa transferi bitirmek için şartları zorlayacak.
34 yaşındaki Van Dijk'in Liverpool'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 1.95 boyundaki yıldız oyuncunun piyasa değeri TransferMarkt'ta yer alan bilgiye göre 18 milyon euro.
ATEŞİ ÖMER BAYRAM YAKTI
Öte yandan, Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram verdiği röportajda çocukluk arkadaşı Virgil van Dijk!in Cimbom'a gelmesini dört gözle beklediğini söyledi.
Yakın arkadaşı Van Dijk'in RAMS Park'taki atmosferden çok etkilendiğini söyleyen Ömer Bayram şunları kaydetti:
"Hala iletişimimiz var. Onun da tabii yoğun bir maç programı var. Onunla gurur duyuyorum. Semtten kaynaklı çok genç yaşta dışarıda, sokakta, halı sahalarda beraberdik. Ben ona orta kesmeyi, o da kafa vurmayı çok severdi. Birbirimize ters top atardık. Birbirimize çok şey kattık. Ben hayal edemeyeceğim başarılara imza atabildim."
"Kendim için hayalimde her zaman Galatasaray'da oynamak vardı. Bana sorarsanız dünyanın en iyi stoperlerinden biri Van Dijk'ı söyleyebiliriz. Böyle anılarımız var. Beraber çarşıya gidiyorduk mesela ikimizin cebinde de 2'şer Euro oluyordu. Onunla beraber bir sandviç veya başka bir şey paylaşırdık. Oralardan biz buralara geldik. Onun için Van Dijk'ın yeri her zaman bende farklıdır."
Van Dijk'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı RAMS Park'ta oynadığı maçta tribün atmosferinden çok etkilendiğini söyleyen Ömer Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bayağı etkilendiğini söyleyebilirim. Ben de ona her zaman, 'Umarım seni bir gün Galatasaray'da görebilirim' dedim. Bu konuda olumsuz bir şey yok. Ama tabii karar onun. Ben çok sevinirim böyle bir şey olursa. Dört gözle de onun Galatasaray'da oynamasını bekliyorum açıkçası."