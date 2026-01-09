Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç futbolcu Yusuf Demir ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpten devre arasında ayrılmak için para talep eden 22 yaşındaki futbolcu için kadro dışı kararı alındı. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarıda süre vermeyi düşünmediği Yusuf Demir için kadro dışı kararı alındığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf, yaza kadar takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti. 22 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ise devre arasında ayrılmak için para talep etti. Sabah'ta yer alan habere göre bu tutuma ve yaşananlara sinirlenen yönetim, Yusuf Demir'i kadro dışı bırakma kararı aldı ve A Takım idmanlarına alınmayacağı öne sürüldü. Yusuf bu sezon Cimbom'dan 900 bin Euro maaş kazanacak. G.Saray'ın, Eylül 2022'de Avusturya ekibi Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer ettiği genç isim, toplamda 25 maçta, 2 gol ve 2 asist katkısı yaparak beklentilerin çok altında kaldı.