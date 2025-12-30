Adı transferde Galatasaray ile anılan Antonio Rüdiger ile ilgili yurt dışından flaş haber geldi. Real Madrid'in tecrübeli yıldızı hakkında ortaya çıkan o haber, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...
Ara transfer döneminde büyük düşünen G.Saray, savunmaya dünyaca ünlü bir ismi almaya hazırlanıyor. Kolombiyalı Davinson Sanchez'in yanına bu ayarda, hatta daha tecrübeli bir futbolcu bakan sarı-kırmızılılar, rotasını İspanya'ya çevirdi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon başında yeşil sahalardan uzak kalan ancak son maçlarda Real Madrid formasını yeniden sırtına giyen Antonio Rüdiger, G.Saray'ın savunmadaki bir numaralı hedefi haline eldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Alman yıldız için girişimler başladı.
Fotomaç'ın İspanya'da yayın yapan AS gazetesinden derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar hiçbir bedel ödemeden Rüdiger'i kadrosuna katmak istiyor. Ocak ayında savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Real Madrid'in bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla beklenirken, oyuncu da önündeki seçenekleri değerlendirmeye başladı. Haziranda bonservisini eline alacak olan 32 yaşındaki tecrübeli stoper ile Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leroy Sane'de temas kurarak aracı olacak.
YILLIK 8.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
İspanya'da vergiler düştükten sonra Antonio Rüdiger bonuslar hariç net 8.5 milyon euro kazanıyor. Leroy Sane'de olduğu gibi bonservis bedeli ödemeyip oyuncunun yüksek maaşını karşılamak isteyen sarı-kırmızılılar, bu bedeli ödemeye şimdiden hazır. Eğer transfer ocak ayında gerçekleşirse Antonio Rüdiger'e 2.5 senelik bir sözleşme önerilecek.