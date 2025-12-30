Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da flaş Rüdiger gelişmesi! İspanyollar duyurdu

Galatasaray'da flaş Rüdiger gelişmesi! İspanyollar duyurdu Adı transferde Galatasaray ile anılan Antonio Rüdiger ile ilgili yurt dışından flaş haber geldi. Real Madrid'in tecrübeli yıldızı hakkında ortaya çıkan o haber, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar... Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Ara transfer döneminde büyük düşünen G.Saray, savunmaya dünyaca ünlü bir ismi almaya hazırlanıyor. Kolombiyalı Davinson Sanchez'in yanına bu ayarda, hatta daha tecrübeli bir futbolcu bakan sarı-kırmızılılar, rotasını İspanya'ya çevirdi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon başında yeşil sahalardan uzak kalan ancak son maçlarda Real Madrid formasını yeniden sırtına giyen Antonio Rüdiger, G.Saray'ın savunmadaki bir numaralı hedefi haline eldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Alman yıldız için girişimler başladı.

Fotomaç'ın İspanya'da yayın yapan AS gazetesinden derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar hiçbir bedel ödemeden Rüdiger'i kadrosuna katmak istiyor. Ocak ayında savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Real Madrid'in bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla beklenirken, oyuncu da önündeki seçenekleri değerlendirmeye başladı. Haziranda bonservisini eline alacak olan 32 yaşındaki tecrübeli stoper ile Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leroy Sane'de temas kurarak aracı olacak.