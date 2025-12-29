Galatasaray'dan orta saha operasyonu! İşte Cimbom'un A, B ve C planları
Devre arasında kadrosuna bir orta saha eklemesi yaparak hem Şampiyonlar Ligi hem de Trendyol Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer planı netleşti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ocak transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da çalışmalar 4 koldan devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun önceki günlerde açıkladığı gibi G.Saray'ın transferdeki önceliği tamamen orta alana verilmiş durumda.
Sarı- kırmızılı yönetim bu bölgeye en az bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği liste üzerine çalışmalara start verilmiş durumda.
Fotomaç'ın haberine göre, listenin ilk sırasında Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson yer alıyor. Oyunu çift taraflı olarak sahada büyük bir başarıyla gerçekleştiren yıldız isim için temaslar kuruldu.
DEVLER LİGİ ETKİSİ
Ancak İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi nedeniyle maçların bitimini beklemek istemesi işi zorlaştırıyor. Yönetim Ederson'da istediğini alamazsa yöneleceği iki ismi de netleştirdi.
Yine Devler Ligi'nde mücadele eden Club Brugge'de oynayan Onyedika ve Al Hilal'den Avrupa'ya dönüş yapmak isteyen Ruben Neves listede yer alıyor.
Suudi ekibi ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Ruben Neves'in mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Portekizli yıldızın Avrupa devleri tarafından da takip edildiği biliniyor.
Bu iki futbolcudan şartlara uyan isim hangisi olursa bu yönde ilerleme kaydedecek olan yönetim, gelecek hafta vites yükselterek sonuç almaya çalışacak.