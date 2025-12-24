Galatasaray'dan Boey için yeni toplantı! İşte Bayern'in talebi!
Galatasaray'ın transfer gündeminde önemli bir yer kaplayan eski yıldız oyuncusu Sacha Boey ile ilgili sıcak bir yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Fransız sağ bek için yeni bir toplantı gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika GS spor haberleri
Ara transfer döneminde doğrudan ilk 11'de forma giyebilecek 2-3 futbolcu transfer etmek isteyen Galatasaray, eski yıldızı için yeniden devreye girecek. Sezon başında da transferi gündeme gelen ancak tercihini Bayern Münih'de kalmaktan yana kullanan Sacha Boey, bu kez Alman ekibi tarafından transferine listesine konuldu. Gözden çıkarılan Fransız futbolcudan artık önündeki seçenekleri değerlendirmesi bekleniyor. Ancak Sacha Boey henüz geleceğiyle ilgili kararını vermiş değil.
BERKAN KUTLU BASTIRIYOR
3 yıldır Süper Lig'de şampiyon olan ve dörtleme yapmaya doğru emin adımlarla giden sarı-kırmızılılar, Avrupa'da da büyük düşünüyor. Bu nedenle Galatasaray'ı çok iyi bilen Boey ile gücüne güç katmak isteyen Galatasaray, Fransız futbolcu ile yeniden temasa geçerek fikrini değiştirmeye çalışacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre, yakın arkadaşı Berkan Kutlu da sık sık eski takım arkadaşı ile konuşarak dönmesi yönünde baskı yapıyor. Ancak İngiliz basınına göre Bayern Münih'in 20 milyon euro istediği Sacha Boey transferinde G.Saray'ın en ciddi rakibi Crystal Palace olacak.
WILFRIED SINGO STOPERE GEÇECEK
Sacha Boey'in olası transferi durumunda Galatasaray savunma transferini sonlandıracak. Wilfried Singo'yu sağ bekten stoperde Davinson Sanchez'in yanına çekecek olan teknik direktör Okan Buruk, Boey'i her zaman olduğu gibi sağ bekte kullanacak. Ayrıca koşu mesafesi ve ani driplingleri azalağı için Singo'nun sakatlık riski de minimuma indirilmiş olacak. Yönetim bir taşla iki kuş vuracak.
BAYERN OPSİYONLU KİRALAMAYA HAZIR
35 milyon euro ödeyerek Galatasaray'dan renklerine kattığı Sacha Boey için 20 milyon euro bonservis bedeli isteyen Bayern Münih, kiralama tekliflerine de kapısını açık bıraktı. Ancak Alman ekibi sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu maddesi zorunluluğu da istiyor. Eğer Galatasaray yönetimi Boey'i ikna edebilirse zorunlu opsiyonla birlikte eski yıldızını renklerine katmaya çalışacak.