Galatasaray'ın transfer gündeminde önemli bir yer kaplayan eski yıldız oyuncusu Sacha Boey ile ilgili sıcak bir yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Fransız sağ bek için yeni bir toplantı gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar...

Ara transfer döneminde doğrudan ilk 11'de forma giyebilecek 2-3 futbolcu transfer etmek isteyen Galatasaray, eski yıldızı için yeniden devreye girecek. Sezon başında da transferi gündeme gelen ancak tercihini Bayern Münih'de kalmaktan yana kullanan Sacha Boey, bu kez Alman ekibi tarafından transferine listesine konuldu. Gözden çıkarılan Fransız futbolcudan artık önündeki seçenekleri değerlendirmesi bekleniyor. Ancak Sacha Boey henüz geleceğiyle ilgili kararını vermiş değil.