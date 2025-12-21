Düşük bir maliyetle forvetteki sorunu çözmek isteyen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa maçının ardından çalışmalarına hız vererek Almanya'ya bir çıkarma düzenleyecek. Frankfurt'un da bu teklife sıcak bakacağı tahmin ediliyor.

83 MİLYON EURO ÖDENDİ Henüz 22 yaşında olmasına karşın Elye Wahi için bugüne kadar kulüpler çok önemli bonservis bedelleri ödedi. 2023'te Lens, Wahi için Montpellier'e 30 milyon euro ödemişti. 1 yıl sonra Marsilya genç golcüyü Lens'ten 27 milyona transfer ederken bundan da 6 ay sonra Frankfurt oyuncuyu 26 milyon euro'ya aldı. Wahi'ye sadece 2.5 senede 83 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı.