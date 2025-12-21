Ara transfer döneminde forvet hattına takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte transferin detayları.... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Victor Osimhen'in Afrika Kupası'ndaki geleceği ve Mauro İcardi'nin de sakatlık sonrasında beklenen seviyesinden uzak olması nedeniyle forvete geçici bir çözüm arayan G.Saray yönetimi, aradığı ismi Almanya'da buldu.
Fotomaç'ın haberine göre, Eintracht Frankfurt forması giyen 22 yaşındaki Elye Wahi için harekete geçen sarı-kırmızılılar, forvetteki alternatif sayısını yükseltmek istiyor. Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu için kiralama yoluna gidecek olan sarı-kırmızılılar, zorunlu olmayan satın alma maddesini sözleşmeye ekletecek.
ALMANYA SEFERİ BAŞLIYOR
Bu sezon Alman ekibinde sadece hamle oyuncusu olarak toplamda 14 maçta sadece 400 dakika forma giyebilen Wahi, 1 gol atarken 3 de asiste imzasını attı. Son yıllarda gittiği takımlarda tutunamayan ancak büyük bir potansiyeli olan Fransız yıldız da parçalı formayı giyip yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.
Düşük bir maliyetle forvetteki sorunu çözmek isteyen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa maçının ardından çalışmalarına hız vererek Almanya'ya bir çıkarma düzenleyecek. Frankfurt'un da bu teklife sıcak bakacağı tahmin ediliyor.
GALATASARAY'A KARŞI ASİST YAPMIŞTI
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında G.Saray'a karşı ikinci yarıda oyuna dahil olan Wahi, mücadelenin son golünde asisti yapan isim olmuştu. 75'te Knauff'un attığı golün pasını veren Wahi kısa süre içerisinde dikkat çeken bir performansa imzasını atmıştı.
83 MİLYON EURO ÖDENDİ
Henüz 22 yaşında olmasına karşın Elye Wahi için bugüne kadar kulüpler çok önemli bonservis bedelleri ödedi. 2023'te Lens, Wahi için Montpellier'e 30 milyon euro ödemişti. 1 yıl sonra Marsilya genç golcüyü Lens'ten 27 milyona transfer ederken bundan da 6 ay sonra Frankfurt oyuncuyu 26 milyon euro'ya aldı. Wahi'ye sadece 2.5 senede 83 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı.