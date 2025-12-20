Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Sambacı orta saha!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Galatasaray'da orta saha arayışları tüm hızıyla sürerken, Cimbom aradığı ismi İngiltere'de buldu. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen flaş bir oyuncu için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da İngiltere Premier Lig'de Andre gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre, Wolverhampton forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu transfer listesine eklendi. Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan Andre, geçtiğimiz sezonun başında Fluminense'den Wolverhampton'a transfer olmuştu. Kısa sürede Premier Lig'de adından söz ettiren Sambacı, birçok kulübün radarına girmiş durumda. Scoutlar, Brezilyalı orta saha Andre'nin maçlarını sürekli olarak yakından izliyor.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR

Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki Andre'yi yakın takibe aldı. Wolverhampton'la son 1.5 senede 54 resmi maça çıkan Brezilyalı futbolcu beğeni topladı. Galatasaray'da scout ekibinin sürekli izlediği yıldız futbolcu için ocak ayında harekete geçilmesi düşünülüyor. Wolverhampton'la Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Andre'nin kiralama yöntemiyle transfer edilmesi planlanıyor. 24 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak bakacağı aktarıldı.