Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızıların bir süredir takip ettiği Brezilyalı stoper Nino'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği aktarılırken, kulübü Zenit'e yapılacak teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'na gidecek futbolcularla beraber rotasyonda sorun yaşayan Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fichajes'in haberine göre sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde olan Zenit'in Brezilyalı stoperi Nino için 15 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.