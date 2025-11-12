Sahipsizler 38. Bölüm full, HD izle! Sahipsizler yeni bölüm izleme linki

Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler, 38. bölümüyle heyecan dolu anlar yaşattı. Yeni bölümde, karakterlerin geçmişle yüzleştiği ve sırların açığa çıktığı sahneler izleyiciyi ekrana kilitledi. “Sahipsizler 38. Bölüm tek parça izle” aramalarıyla dizinin yeni bölümüne yoğun ilgi gösteriliyor.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:30

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, 38. bölümüyle heyecan dolu anlar yaşattı. Yeni bölümde, karakterlerin geçmişle yüzleştiği ve sırların açığa çıktığı sahneler izleyiciyi ekrana kilitledi. "Sahipsizler 38. Bölüm tek parça izle" aramalarıyla dizinin yeni bölümüne yoğun ilgi gösteriliyor.Sahipsizler dizisi yeni bölüm yayınlandı mı, nasıl izlenir? sorularının cevabı merak ediliyor. Yeni bölümde, sürpriz bir karakterin ortaya çıkışı ve yaşanan beklenmedik olaylar, hikâyeyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Seyirciler, bu gelişmeleri izlemek için Star TV Sahipsizler yeni bölüm izle bağlantısını kullanarak diziyi HD kalitede izleyebilir.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahte Hazar'ın ölümünün ardından ortalık karışır. Devran, Aras'ın oyununa gelip İlyas ve Çavuş'un aşiretin liderliğine göz diktiklerini düşünür ve harekete geçer. Ancak bu kez hedef yalnız o değildir: Yavuz, intikam planını devreye sokar ve Samet'i kaçırır. Öte yanda Firuze, Bahar'ın hastalığının ilerlediğini ve karaciğer nakli gerektiğini öğrenir; Yusuf'tan yeniden Bahar'ın yanında olmasını ister. Devran ve Azize, Yavuz'un izini bulmak için seferber olurken, Aras ve Bade, Devran'ı köşeye sıkıştıracak Azize ile ilgili bir bilgiyi ele geçirir.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züheyla Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Serpil Gül, Süreyya Kilimci, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Selen Domaç, Murat Baykan, Sacide Taşaner, Aybüke Yılmaz, Esra Ronabar

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır. Hikaye Mardin'de, masum bir aşkla başlar; İstanbul ise bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır.

