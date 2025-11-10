CANLI SKOR ANA SAYFA
G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama! G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama! 22:08
Eren Elmalı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! Eren Elmalı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! 21:59
"Bir abim yasak diyince elimi ayağımı çektim." "Bir abim yasak diyince elimi ayağımı çektim." 21:22
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal açıklaması! Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal açıklaması! 21:10
Ersin Destanoğlu'dan bahis açıklaması! Ersin Destanoğlu'dan bahis açıklaması! 20:37
F.Bahçe'den UEFA'ya hakem başvurusu! F.Bahçe'den UEFA'ya hakem başvurusu! 18:19
Nene Avrupa'da gündem oldu! Nene Avrupa'da gündem oldu! 16:38
F.Bahçe'de Rizespor mesaisi başladı F.Bahçe'de Rizespor mesaisi başladı 15:10
Nagelsmann: Sane daha iyisini yapmalı! Nagelsmann: Sane daha iyisini yapmalı! 15:06
Trabzonspor'dan harika başlangıç! Trabzonspor'dan harika başlangıç! 15:04
G.Saray'dan sakatlık açıklaması: Torreira! G.Saray'dan sakatlık açıklaması: Torreira! 14:38
Torreira'dan göndermeli paylaşım! Torreira'dan göndermeli paylaşım! 14:10
