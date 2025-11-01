Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yakın takipçisi Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, ligin ilk 10 haftasındaki istatistikleri ile rakibinden daha iyi bir performans sergiledi. Sadece atılan ve yenen goller değil; birçok önemli veri sarı-kırmızılılardan yana. İşte kritik derbi öncesi önemli notlar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında bugün ezeli rakibi Trabzonspor'u RAMS Park'ta konuk edecek. Ligin lideri ve en yakın takipçisi arasındaki bu dev mücadele öncesinde rakamlara bakıldığında sarı-kırmızılı ekip, rakibinden bir hayli üstün... Aslan 10 haftada 25 gol atarken, Trabzonspor ise 17 kez ağları havalandırdı. Galatasaray 5 gol yerken, Karadeniz ekibi 7 kez meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Hal böyle olunca Galatasaray, maç başına 2.5, Trabzonspor ise 1.7 gol ortalamasıyla ilk 10 haftayı tamamladı.

CİMBOM TOPLA OYNAYAN TARAF

Sarı-kırmızılı takım, maç başına 6.7 isabetli şut atarken, bu rakam Karadeniz Fırtınası'nda 5.2... Galatasaray, 4.4 büyük şans yakaladı. Trabzonspor'da ise bu oran 2.6'da kaldı. Galatasaray, %62.3 topa sahip oluyor. Karadeniz ekibi, %50.2 ortalamayla bu dev maça çıkacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre Aslan 443.5, Fırtına, 339.4 isabetli pas yaptı, maç başına... Bu da Galatasaray'ın rakibinden maç başına en az 100 pas daha fazla yaptığının göstergesi. Galatasaray uzun toplarda %55, Trabzonspor ise %54'lük bir isabet oranına sahip.

BURUK'TAN 9 GALİBİYET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çeşitli takımlarla Trabzonspor ile 19 kez karşılaştı. Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken, bordo-mavililerle oynadığı müsabakalarda 9 galibiyet elde ederken, 5'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.

İKİLİ MÜCADEDE TRABZON

Her iki takım 10 maçın 5'inde gol yemedi. Galatasaray, 16.1 kez top çalarken, Trabzonspor 14.7'de kaldı. Karadeniz ekibi, girdiği ikili mücadelelerin 53'ünü, sarı-kırmızılılar ise 49'unu kazandı. Trabzonspor, maçlarda daha fazla ofsayta yakalanıyor ve daha fazla faul yapıyor. İki takım 1'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Trabzonspor, Galatasaray'dan daha az sarı kartla mücadeleleri tamamlarken, Fırtına'nın savunması, G.Saray'ınkinden daha fazla tehlike önledi.