Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! İşte Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçının ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Leroy Sane ve Mauro Icardi'yle ilgili vereceği karar merak edilen teknik adam, tercihlerini yaptı. İşte detaylar...
Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda kayıpsız geçen ve yoluna namağlup devam eden Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Çarşamba akşamı RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i ağırlayacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ilk 11'ini belirledi.
Nijerya Milli Takımı ile büyük bir efor sarf eden ve fazla dinlenme fırsatı bulamadığı için Başakşehir deplasmanına kulübede başlayan Victor Osimhen, Mauro Icardi'den emanetini geri alıyor.
Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt ile oynanacak mücadeleye ilk 11'de çıkacak olan Osimhen yine takımının en önemli gol ümidi olacak.
Galatasaray'da Bodo/Glimt maçı öncesi orta saha kurgusu netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk, yorgunluk ve sakatlık riskini göz önünde bulundurarak Başakşehir karşısında Mario Lemina'yı yedek soyundurmuş, yerine Gabriel Sara'yı ilk 11'de görevlendirmişti.
Sara, Başakşehir maçında sergilediği etkili performansla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, takımın ikinci golünde Leroy Sane'ye yaptığı asistle alkış topladı. Oyunun iki yönünde de aktif rol alan Sara, bu performansıyla teknik ekibin takdirini kazandı.
Okan Buruk'un Bodo/Glimt karşısında orta sahada Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan'a kesin olarak forma vereceği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, üçüncü orta saha tercihini Gabriel Sara ile Mario Lemina arasında yapacak. Son kararı ise maç günü taktik plana ve oyuncuların fiziksel durumuna göre verecek.
İŞTE GALATASARAY'IN BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ