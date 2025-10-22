Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! İşte Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçının ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Leroy Sane ve Mauro Icardi'yle ilgili vereceği karar merak edilen teknik adam, tercihlerini yaptı. İşte detaylar...