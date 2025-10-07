Haberler Galatasaray Haberleri Gardi hazırlıklara başladı! Galatasaray'dan Loyola bombası

GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri









Transfer döneminin son günlerinde İlkay Gündoğan'ı renklerine katan, Hakan Çalhanoğlu ve Felipe Loyola'da ise mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızılılar, takviye arayışlarını sürdürüyor.



Sara'nın formsuzluğu ve Torreira'nın orta alanda yalnız kalması nedeniyle bu bölgeye mücadele gücü yüksek bir isim bakılıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Okan Buruk'un isteği ile Arjantin ekibi Independiente forması giyen Loyola da yeniden gündeme geldi.