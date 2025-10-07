CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de 20 milyon euro'luk hayalet! F.Bahçe'de 20 milyon euro'luk hayalet! 23:36
Fenerbahçe'ye dinamo orta saha! Fenerbahçe'ye dinamo orta saha! 23:24
Sane Zaha olmayacak: İşte 3 sebep! Sane Zaha olmayacak: İşte 3 sebep! 23:21
Beşiktaş'ta o oyuncu için ısrar sürüyor! Beşiktaş'ta o oyuncu için ısrar sürüyor! 23:07
Barış Alper Yılmaz'dan vazgeçmiyorlar! Teklif... Barış Alper Yılmaz'dan vazgeçmiyorlar! Teklif... 22:57
Doğan: Arda Kardeşler'in hakemliği... Doğan: Arda Kardeşler'in hakemliği... 22:52
Daha Eski
Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! 22:52
Sane Alman taraftarla tartıştı! "Galatasaray..." Sane Alman taraftarla tartıştı! "Galatasaray..." 22:52
Icardi hakkında ses getirecek iddia! "Sezon sonunda..." Icardi hakkında ses getirecek iddia! "Sezon sonunda..." 22:52
Fenerbahçe'de Szymanski tepkisi! Fenerbahçe'de Szymanski tepkisi! 22:52
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! 22:52
F.Bahçe'de dikkat çeken istatistik! F.Bahçe'de dikkat çeken istatistik! 22:52
Sane Zaha olmayacak: İşte 3 sebep!
Barış Alper Yılmaz'dan vazgeçmiyorlar! Teklif...
Canlı altın ve döviz kuru takibi 7 Ekim 2025
Çılgın Sayısal Loto kazanan numaraları belli oldu