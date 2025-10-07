Galatasaray'da orta saha konusunda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, birçok transferin mimarı olan Gardi'yi bu transfer için yetkilendirdi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Transferdöneminin son günlerinde İlkay Gündoğan'ı renklerine katan, Hakan Çalhanoğlu ve Felipe Loyola'da ise mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızılılar, takviye arayışlarını sürdürüyor.
Sara'nın formsuzluğu ve Torreira'nın orta alanda yalnız kalması nedeniyle bu bölgeye mücadele gücü yüksek bir isim bakılıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Okan Buruk'un isteği ile Arjantin ekibi Independiente forması giyen Loyola da yeniden gündeme geldi.
TAKİP EDİLİYOR
Piyasa değeri 9 milyon euro olan Şili Milli Takım forması da giyen 24 yaşındaki oyuncu için ara transfer döneminde yeni bir teklif yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, orta alanını güçlendirecek.
Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura kalınması halinde en az 2 futbolcu almayı planlayan Başkan Dursun Özbek, transferde Abdullah Kavukcu'yu görevlendirdi. Menajer Gardi ile çalışmalara şimdiden start verildi.