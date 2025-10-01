UEFA Şampiyonlar Ligi, resmi X hesabından Liverpool'a karşı kazanan Galatasaray'a özgü paylaşımlarda bulundu. 30 Eylül akşamı oynanan maçta, Galatasaray 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı gol ile Liverpool'u 1-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray, İstanbul'daki RAMS Park Stadyumu'nda konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla evindeki Şampiyonlar Ligi maçlarında 7 yıl aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Maçın tek golü, 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen'den geldi. Galatasaray savunması disiplinli bir oyun sergilerken, hücumda da etkili ataklar geliştirdi. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın performansı dikkat çekti.

Liverpool cephesinde ise kaleci Alisson'un sakatlanması ve Ekitike'nin etkisizliği takımın hücum gücünü zayıflattı. Maçın ilerleyen dakikalarında Liverpool lehine verilen bir penaltı kararı ise VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN UĞURCAN ÇAKIR PAYLAŞIMI!

UEFA Şampiyonlar Ligi ise X resmi hesabından Uğurcan Çakır'ında içinde bulunduğu 4 kalecinin önemli kurtarışlarını paylaştı. Kimin en iyi olduğu tartışılan gönderide Robert Sánchez, Sherhan Kalmurza,Vitězslav Jaroš gibi isimlerde bulunuyor.

Ayrıca Abdülkerim Bardakçı ile Uğurcan Çakır'ın maç sonu sarılma anıda paylaşıldı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN VİCTOR OSİMHEN PAYLAŞIMI!

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole ulaşarak tarihe geçti. Osimhen, bu başarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu unvanını kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi X resmi hesabı, Osimhen'in bu önemli başarısını ve ödülünü sosyal medyada paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi X resmi hesabı, Galatasaray'ın maç sonu taraftar ile kutlamasınıda paylaştı.