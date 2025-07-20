Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya giden Galatasaray buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig takımlarından Admira Wacker ile karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
G.SARAY-ADMIRA WACKER MAÇI İLK 11'LER
Galatasaray: Jankat, Cuesta, Köhn, Abdülkerim, Metehan, Eyüp, Torreira, Sara, Zaniolo, Yunus, Yusuf
Admira Wacker: Steinbauer, Holzhacker, Feiner, Meisl, Horvat, Maliscek, Turgay, Schabauer, Haudum, Forst, Schmidt
G.SARAY-ADMIRA WACKER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
20 Temmuz Pazar günü TSİ 20.30'da başlayan Galatasaray-Admira Wacker maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanıyor.
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İŞTE MAÇIN GOLÜ
Yunus Akgün'ün nefis pasında savunma arkasında topla buluşan Derrick Köhn, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi! ⚽️ pic.twitter.com/xHcM4xiILG— S Sport Plus (@ssportplustr) July 20, 2025