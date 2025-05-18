Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor. Galatasaray-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. Galatasaray, RAMS Park'ta 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor.

Galatasaray-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Galatasaray-Bellona Kayserispor maçı saat 19.00'da başladı.

GALATASARAY-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Bellona Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Victor Osimhen

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Karimi, Nazon

ICARDI TRİBÜNDE

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, karşılaşmayı tribünden izledi.

Geçen kasım ayının başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı geçirerek sezonu kapatan Icardi, Kayserispor müsabakası için İstanbul'a geldi.

TARAFTAR, OSIMHEN'İN KALMASINI İSTİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in gelecek sezon da takımda kalmasını talep etti.

Müsabaka öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmaya çıkmasının ardından kale arkasındaki taraftarlar, Osimhen'in fotoğrafı ile üzerinde İngilizce "Bizimle kal Osimhen" yazılı pankart açtı. Tribünlerden "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratları yükseldi.

Müsabaka öncesinde ise kuzey tribününde "Zorunda olduğun için değil, istediğin için bizimle kal Osi" yazılı pankart açıldı.

19 MAYIS'I KUTLADI

Galatasaray, maç öncesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ev sahibi takımın teknik ekip ve futbolcuları, üzerinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki figürü olan ve sarı-kırmızı "1905" yazan tişörtler giydi. Tişörtlerde, "Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadeleri bulundu.

Taraftarlar da doğru tribününde, "Büyük büyük zaferler küçük bir adımla başlar. Yüzyıllar geçse de üzerinden unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar" yazılı pankart açtı.