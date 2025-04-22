Konyaspor-G.Saray maçı bilgileri
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 22 Nisan 2025
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Konyaspor-G.Saray maçı bilgileri Konyaspor-G.Saray maçı bilgileri 10:04
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