Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Bodo Glimt ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kenara gelirken taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. G.Saray teknik heyeti ve futbolcuların Barış Alper Yılmaz'a destek verdiği ve moralini yükselttiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncu ile özel görüşmeler yaptı ve Göztepe maçına daha moralli çıkması için uğraştı.

BİR ŞEY KAZANDIRMAZ

Bu süreçte Barış Alper Yılmaz'a takım arkadaşları da destek verdi. Milli yıldızın sürekli yanında oldular ve mental anlamda güçlü kalmasını sağladılar. UltrAslan da Barış Alper Yılmaz için bir açıklama yayınladı ve "Böyle bir oyuncuyu formsuz ya da kötü oynadığı bir maçta, hele hele bir Şampiyonlar Ligi maçında galipken tepkilerin odağına koymak camiamıza bir şey kazandırmayacaktır" ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarı, Göztepe maçında Barış Alper'i tribünlere çağıracak ve alkışlayacak.