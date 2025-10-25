Canlı altın fiyatları | 25 Ekim gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla düşüş trendine geçen altının gramı, haftayı 5 bin 953 TL'den kapattı. Yatırımcıların nefesini tutup beklediği FED faiz kararından önce düşüşü sürdüren altında, 25 Ekim Cumartesi günü çeyrek 9 bin 710, yarım altın ise 19 bin 408 TL'den satılıyor. Yatırımcıların merak ettiği 'altında düşüş devam edecek mi?' sorusuna ekonomistler, küresel çapta altının yeniden yükselişe geçmesinin beklendiği yönünde yanıt verirken piyasalarda son durumu sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 06:48

Altın fiyatlarında bu ay içinde kırılan rekorların ardından Merkez Bankası'nın faizde 100 baz puan indirime gitmesi, piyasada düşüş trendini başlattı. 6 bin 100 TL'ye kadar yükselen gram altın, Kapalı Çarşı'da haftayı 5 bin 953 TL'den kapattı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) ise standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 850 bin liraya düştü. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan FED'in faiz kararıyla altın fiyatlarında yeni yükseliş trendi beklenirken ekonomistler, küresel çapta altındaki düşüşün geçici olduğunu vurguluyor. İşte 24 Ekim Cumartesi altın ve dözviz fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5841.38 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5953.41 TL

PİYASADA SON DURUM | 25 EKİM CUMARTESİ

◼ABD Doları: 41,92 (Alış) - 41,94 (Satış)

◼EURO: 48,74 (Alış) - 48,85 (Satış)

◼STERLİN: 55,76 (Alış) - 56,04 (Satış)

FED FAİZ BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı 28-29 Ekim'de düzenlenecek. Faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından 29 Ekim akşam saat 21.00'de açıklanacak. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde eylül ayında 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdi. Tutanaklara göre, neredeyse tüm yetkililer, eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini destekledi. Yetkililerin çoğu, bu yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağını değerlendirdi.

KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 810 bin lira, en yüksek 5 milyon 855 bin 1 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1 azalışla 5 milyon 850 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı 24 Ekim Perşembe gününü 5 milyon 910 bin liradan tamamlamıştı.

▶Gram Altın Alış: 5841.38₺

▶Gram Altın Satış: 5953.41₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9569.00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9710.00₺

▶Yarım Altın Alış: 19139.00₺

▶Yarım Altın Satış: 19408.00₺

▶Tam Altın Alış: 38160.00₺

▶Tam Altın Satış: 38661.00₺

▶Ata Altın Alış: 38661.00₺

▶Ata Altın Satış: 39729.0000₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5340.3600₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5618.8200₺

▶Gümüş Alış: 65.8740₺

▶Gümüş Satış: 70.4770₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Ekim Cumartesi günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.