Galatasaray'da başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"SATIŞLARDA AVRUPA'NIN İLK 10 TAKIMI ARASINDAYIZ"

"2019 yılında 25 Milyon Euro olan forma ve ürün satış hasılatına, bugün 85 Milyon Euro seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu başarılı tablo, bizi Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız. Satışlarımız gayet güzel gidiyor."

"GALATASARAY BİR DÜNYA MARKASI"

"Galatasaray bir dünya markası. Ona yakışır şekilde tesislerinin olması gerekiyor. Bizi cesaretlendiren, Galatasaray armasının peşinde koşmaya cesaretlendiren husus bu... Bütün imkanlarımızla Galatasaray'ı daha güzel günlere taşımak için çalışıyorum. Sadece sizden bir şey istiyorum: Yaptığımız işlerde cesaretlendirin!"

FENERBAHÇE VE MOURINHO'YA GÖNDERME: IRKÇI HOCALARINA ALKIŞ TUTUYORLAR!

"Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. Her gün kirli projelerle Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten, çekinmiyorlar. Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunma zorunda bırakmasın."