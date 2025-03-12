İşte Galatasaray'ın yeni tesisleri
Galatasaray'da düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı kırmızılıların yeni tesisleri video eşliğinde gösterildi. İşte o anlar... GS SPOR HABERLERİ
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