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Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya gönderme

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özbek özellikle Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya dikkat çeken göndermelerde bulundu. GS SPOR HABERLERİ

12 Mart 2025 | 14:34
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