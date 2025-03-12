Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya gönderme
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özbek özellikle Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya dikkat çeken göndermelerde bulundu. GS SPOR HABERLERİ
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