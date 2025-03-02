Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sezona damga vuran sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde alınan beraberliğin ardından tekrar galibiyet serisi yakalamanın peşinde. Bu sezon çıktığı 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Galatasaray, namağlup unvanını koruyarak 64 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertli ezeli rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı korumak isteyen Cimbom'da, kritik mücadelede sahaya çıkacak ilk 11 ise büyük merak konusu.Ev sahibi Kasımpaşa cephesinde ise işler son haftalarda pek yolunda gitmiyor. Burak Yılmaz'ın ekibi, son iki maçını kaybederek 31 puanla 9. sıraya geriledi. İstanbul temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sahasında sürpriz yaparak tekrar çıkışa geçmek istiyor. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Kasımpaşa-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Kasımpaşa, Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadıkları derbide golsüz beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu kez 3 puan alarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Ligde namağlup ilerleyen ve 64 puanla zirvede bulunan Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını koruma hedefinde. Taraftarlar ise bu kritik maçta Galatasaray'ın sahaya nasıl bir ilk 11 ile çıkacağını merak ediyor. Öte yandan, Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa son iki maçından mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi, taraftarının desteğiyle güçlü rakibi karşısında galibiyet arayarak çıkış yakalamayı planlıyor. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçı 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Fall, Barak, Hajradinovic, Ouanes, Nuno Da Costa

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen

TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda AZ Alkmaar'a elenen, yoluna lig ve kupada devam eden Galatasaray, hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sezon sonunda 5. yıldızı takmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ligde yoluna namağlup devam ediyor. 2 Mart Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında 3 puanın sahibi olmak isteyen Cimbom, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından tekrar galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. 64 puanla birinci sırada yer alan Galatasaray, sarı-lacivertlilerle olan 6 puan farkı korumayı amaçlıyor.

VICTOR OSIMHEN ATMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından biri olan Victor Osimhen, etkili performans göstermeye devam ediyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maçta süre alan Nijeryalı yıldız futbolcu, 20 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan ve taraftarın gönlüne taht kuran 26 yaşındaki golcü ismin Kasımpaşa maçında da ilk 11'de süre alacağı tahmin ediliyor.

ALVARO MORATA KADRODA OLACAK MI?

Ara transfer döneminde Milan'dan kiralanan Alvaro Morata, AZ Alkmaar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bir süredir tedavisine devam edilen İspanyol golcünün Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı merak edilirken, kritik maçta kadroda olması bekleniyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4 maçta süre alan 32 yaşındaki yıldız isim 2 gol kaydetti.

OKAN BURUK TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Ligin 25. haftasında Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk'un cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi.

Konu hakkında Tahkim Kurulu'na yapılan itirazın reddedildiği belirtilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında kulübede yer alamayacağı açıklandı.

CİMBOM'DA EKSİK OLAN FUTBOLCULAR

Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da uzun süredir tedavisine devam edilen Ismail Jakobs forma giyemeyecek. AZ Alkmaar deplasmanında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Alvaro Morata'nın kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Diğer yandan Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Yunus Akgün de lacivert-beyazlılar karşısında süre alamayacak.

Tottenham açında sakatlanan ve sezonu kapatan Maouro Icardi'nin de tedavisi sürüyor.

GALATASARAY'DAN KASIMPAŞA'YA AĞIR ÜSTÜNLÜK

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Kasımpaşa ile Galatasaray 84. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan maçlardan 63'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 7 mücadeleyi de lacivert-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Pakkan üstlenecek.