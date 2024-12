Kayserispor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıkla...

Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 13 galibiyet ve 2 beraberlik alan Cimbom, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. Sarı-lacivertlilerle puan farkını 8'e çıkartmak isteyen sarı-kırmızılılar, Kayseri'de mutlak 3 puanı hedefliyor. Sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte kadro rotasyonu da genişleyen Galatasaray'da hangi futbolcuların ilk 11'de olacağı ise merak ediliyor. Trabzonspor karşısında aldığı son dakika galibiyeti ile Kayseri'ye moralli giden Cimbom'de Hakim Ziyech bir kez daha kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı kart cezalısı Rolland Sallai'nin de yer almadığı listede sürpriz isimler de bulunmadı. Güçlü rakbi karşısında 3 puan alarak küme kalma hattından çıkmak isteyen Kayserispor ise taraftarı önünde iyi bir oyun sergilemeyi amaçlıyor. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde son 5 maçta 2 galibiyet alan Kayserispor, 15 puanla 16. sırada yer alıyor. Transfer yasağından dolayı kadrosunu güçlendiremeyen ev sahibi takımda eksik oyuncuların fazlalığı dikkatlerden kaçmıyor. Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, futbolseverler karşılaşma öncesi arama motorlarına soru sormaya devam ediyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - Galatasaray muhtemel 11'leri... Detaylar haberimizde...

GALATASARAY HABERLERİ İÇİN TIKLA

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Aralık Pazar günü başlayacak. Milyonlarca kişi tarafından takip edilecek mücadelenin ilk düdüğü ise saat 16.00'da çalacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zirve ve kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendiren Kayserispor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLA

KEREM DEMİRBAY VE YUSUF DEMİR KADRODA YOK

Süper Lig'in 17. hafta müsabakası için Kayseri'ye giden Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Sakat oyuncuların büyük bir kısmının geri döndüğü sarı-kırmızılılarda, listede 5 oyuncunun ismi yer almadı. Mauro Icardi'nin tedavisine devam edilirken, Rolland Sallai'de kart cezası nedeniyle yerini alamadı.

Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kerem Demirbay özel izin nedeniyle takım ile birlikte Kayseri'ye uçmadı. Trabzonspor maçının ikinci yarısında forma giyen Yusuf Demir ise sağlık sorunları nedeniyle takımını yalnız bırakmak durumunda kaldı.

HAKIM ZIYECH DÜŞÜNÜLMÜYOR

Trabzonspor derbisi öncesinde kadroya alınmayacağı açıklanan Hakim Ziyech, Kayserispor mücadelesinde de listede yerini alamadı. Kadro planlaması içerisinde düşünülmeyen Faslı yıldızın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Kayserispor - Galatasaray maçı öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibinin belirlediği kamp kadrosu şöyle:

KAYSERİSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Transfer yasağından dolayı dar bir kadro ile sezona başlayan Kayserispor'da sakat oyuncuların fazlalığı Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nu düşündürüyor. Galatasaray karşısında galibiyet almak isteyen ev sahibi takımda Bilal Bayazit, Majid Hosseini, Arif Kocaman ve Carlos Mane'nin tedavilerine devam ediliyor. Sakat futbolcuların 22 Aralık Pazar günü oynanacak mücadele forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Boa Morte, Baran, Mehdi Bourabia, Karimi, Hasan Ali Kaldırım, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Barış Alper, Mertens, Yunus, Victor Osimhen

GALATASARAY'DAN KAYSERİSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Kayserispor ile Galatasaray, tarihleri boyunca 53 defa karşı karşıya geldi. Bunlardan 17'si berabere tamamlanırken, 30 maçın kazananı Galatasaray oldu. Kayserispor ise güçlü rakibini 6 defa mağlup etti.

GALATASARAY KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçını son dakikalarda attığı golle 4-3 yenen Galatasaray, son oynadığı 21 maçı da kaybetmedi. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom, Kayserispor karşısında da kazanan taraf olmak için mücadele edecek.

KAYSERİSPOR'DA GOL SIKINTISI SÜRÜYOR

2024-2025 sezonunda oynadığı 15 maçta 15 gol kaydeden Kayserispor, gol atma sorununu bir türlü aşamıyor. Transfer yasağından dolayı hücum bölgesini güçlendiremeyen sarı-kırmızlılar; Aylton Boa Morte, Duckens Nazon ve Bahoken üçlüsünden toplam 4 gol katkısı alabildi.

Kalesinde ise 27 gol gören Kayserispor'un, ligin en çok gol atan takımı Galatasaray karşısında nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan karara göre Kayserispor - Galatasaray maçı hakemi Mehmet Türkmen oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi yöneten Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.