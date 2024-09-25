UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Yunan ekibi PAOK'u ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip mücadelenin 48. dakikasında öne geçti.
Gabrial Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda topa doğru havalanan Victor Osimhen, meşin yuvarlağı kaleye doğru gönderdi. Misafir takımda Rahman Baba, topa yaptığı müdahale sonrası sarı-kırmızılı ekip golü buldu ve maçta 1-0 öne geçti.
İŞTE O ANLAR:
GOOOLLL! Osimhen'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarda! Galatasaray 1-0 önde! ⚽️#UEL pic.twitter.com/dkRKBZ5Jpt— TRT Spor (@trtspor) September 25, 2024