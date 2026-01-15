Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta grup maçlarında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratları sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Öte yandan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz’ın da sportmenliğe aykırı hareketleri, hakareti ve tehdidi sebebiyle kurula sevk edildiği açıklandı.