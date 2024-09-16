Galatasaray - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig canlı izle

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 3. hafta maçında Galatasaray ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2024- 10:40