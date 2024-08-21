Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaştı. Bu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-2 kaybetti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile kozlarını paylaştı.

Zorlu mücadelede Cimbom, 3-2 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların 2 golünü de oyuna sonradan dahil olan Michy Batshuayi 66. ve 72. dakikalarda kaydetti.

Young Boys'un gollerini ise 3 ile 45+4'te Joel Monteiro ve 86. dakikada Filip Ugrinic attı.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada Young Boys öne geçti. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topu alan Ugrinic, pasını Monteiro'ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Monteiro, kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Uruguaylı file bekçisinin müdahalesi yetersiz kalınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

5. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı.

12. dakikada Sara'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Icardi'nin kaleci Von Ballmoos ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda vurduğu top yandan auta gitti.

25. dakikada Icardi'nin şık pasında topla buluşan Mertens, ceza yayı gerisinden sağ ayağının dışıyla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Blum'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Ganvoula, altıpas önünde Muslera'dan önce meşin yuvarlağa vurdu. Top az farkla yandan oyun alanı dışına gitti.

44. dakikada Mertens, sağdan kullandığı serbest vuruşta topu ön direğe gönderdi. Buraya hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topu kaleci Keller son anda kornere çeldi.

45+4. dakikada fark 2'ye çıktı. Kaleci Keller'in kullandığı autta Ganvoula'nın kafayla indirdiği top, ceza sahası içindeki Monteiro'da kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya şutunda top filelere gitti: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

47. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun çıkardığı pasa penaltı noktası civarındaki Ziyech bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Keller'de kaldı.

51. dakikada Ziyech'in soldan ortasında altıpas önünde yükselen Icardi'nin kafayla vurduğu topu kaleci Keller iki hamlede kontrol etti.

58. dakikada Colley'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, meşin yuvarlak uzak direkten döndü.

61. dakikada Ziyech'in sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu top yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Sara'nın ceza yayının solundan çıkardığı şutta direk dibinde kaleci Keller'in dokunduğu top direğe de çarparak kornere gitti.

66. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 1'e indirdi. Ziyech'in soldan kullandığı kornerde Torreira'nın ön direkte kafayla aşırdığı topu arka direkteki Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1.

72. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Nelsson'un uzun oynadığı topu Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi'ye indirdi. Belçikalı yıldız, ceza yayı içinden sol ayağıyla çıkardığı düzgün şutla ağları sarstı: 2-2.

83. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Males'in vuruşunda araya giren Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği top kornere gitti. Korneri işaret eden Alman hakem Siebert, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Siebert, Abdülkerim'in bacağından sekip eline gelen topta penaltı kararı verdi. Pozisyonda ikinci sarı kartı gören Abdülkerim, kırmızı kartla oyundan atıldı.

86. dakikada penaltıyı kullanan Ugrinic, takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2.

Müsabaka İsviçre temsilcisinin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ