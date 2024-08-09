Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem D., Torreira, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funsho, Joelson, Carlos

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı aldığı 5-0'lık yenilgiyi geride bırakmak isteyen Okan Buruk ve öğrencileri, taraftarlarına sezonun ilk haftasında galibiyet armağan etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda esas heyecan yeni transferlerde yaşanacak. Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara forma giymeleri halinde Galatasaray'da ilk kez bir lig maçında boy gösterecek.

6 MAÇTA 4 HÜSRAN

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Hazırlık maçlarında F.Düsseldorf, LASK Linz ve Parma'ya karşı yenilgi yaşayan Aslan, Süper Kupa'da da Beşiktaş'a kaybetti. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip Lecce ve Trencin maçlarından ise galibiyetle ayrılmıştı.