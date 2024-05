Trendyol Süper Lig'in 37.haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

25 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir ancak; onların seviyesine inmez. Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PAYLAŞIMI: