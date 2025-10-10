Canlı altın kuru takibi 10 Ekim | Altın yükseldi mi? Gram, çeyrek altın ne kadar?

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, 10 Ekim Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 'Güvenli liman' olarak bilinen altında alış-satış fiyatlarını takip etmek isteyen vatandaşlar için canlı altın kuru takibi ile Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatları güncel olarak haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.10.2025 06:43

ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI 10 EKİM 2025 | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Ekim Cuma 2025 Döviz Kuru...

10 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 41,80 (Alış) - 41,84 (Satış)

◼EURO: 48,37 (Alış) - 48,39 (Satış)

◼STERLİN: 55,63 (Alış) - 56,67 (Satış)

1 DOLAR = 41,84 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Gram altın alış-satış fiyatları 10 Ekim

10 Ekim Cuma 2025 canlı altın alış-satış fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5342.8820₺

◼Gram altın satış: 5345.0900₺

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 8650.8670₺

◼Çeyrek altın satış: 8793.7573₺

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 17304.4617₺

◼Yarım altın satış: 17617.1246₺

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Tam altın alış: 34501.15₺

◼Tam altın satış: 35073.32₺

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 35298.2899₺

◼Cumhuriyet altını satış: 35926.9235₺

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Ata altın alış: 35299.5511₺

◼Ata altın satış: 35924.3877₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Ekim Cuma günü saat 06.27 itibarıyla alınmıştır.