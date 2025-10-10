Beşiktaş'ta 2020-2021 yılları arasında Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan Murat Şahin, Beinsports'a açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın, siyah beyazlılardaki 2. döneminde teknik ekipte yer almayan Şahin geleceği hakkında konuştu. Şahin, kendisine yeni bir kariyer çizdiğini ve yardımcı antrenörlük yapmayacağını ifade etti.

İŞTE O SÖZLER:

"Geçen yıl işin teknik direktörlük tarafına geçme kararı aldık. Bu yolda devam etmek istiyorum. Sergen hocaya başarılar diliyorum. Orada 12-13 yıldır beraber çalıştığım insanlar var. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Şimdilik olayın bu kısmındayım, böyle de devam etme düşüncem var."