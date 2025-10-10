Kazakistan - Lihtenştayn maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Elemeleri J Grubu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda heyecan başlıyor. İlk hafta maçlarında Kazakistan, Lihtenştayn ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kazakistan - Lihtenştayn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kazakistan - Lihtenştayn maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 Dünya Kupası elemeleri J Grubu ilk maçında Kazakistan ile Lihtenştayn karşı karşıya geliyor. Son üç maç kala üç puanla dördüncü sırada bulunan ev sahibi ekibin, gruptan çıkma şansını elde etmek için J Grubu'nu ilk iki sırada bitirmesi gerekiyor. Belçika karşısındaki 6-0'lık yenilginin ardından Ali Aliev teknik direktörlük görevinden istifa etti ve Talgat Baysufinov geçici olarak göreve geldi. İşte KAzakistan - Lihtenştayn maçı detayları..

KAZAKİSTAN - LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kazakistan - Lihtenştayn maçı 10 Ekim Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAZAKİSTAN - LİHTENŞTAYN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kazakistan: Seisen; Kasym, Malyi, Alip; Astana, Khalmatov, Orazov, Vorogovsky; Samorodov, Kenzhebek; Samorodov

Lihtenştayn: Buchel; Goppel, Beck, Hofer; Wolfinger, Luchinger, Hasler, Sele, Ospelt; Notaro, Sağlam