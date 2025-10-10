Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda heyecan başlıyor. İlk hafta maçlarında İzlanda, Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İzlanda - Ukrayna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası elemeleri D Grubu ilk maçında İzlanda ile Kosova kozlarını paylaşacak. Lider Fransa'nın üç puan gerisinde, üç puanla grupta ikinci sırada yer alan İzlanda, D Grubu'nda galibiyet serisine geri dönmeyi hedefliyor. Sven Jablonski'nin yöneteceği İzlanda - Ukrayna maçının ayrıntılarını ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

İZLANDA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzlanda - Ukrayna maçı 10 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

İZLANDA - UKRAYNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İzlanda: Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Tomasson; Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Anderson; A Gudjohnsen, D Gudjohnsen

Ukrayna: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Ocheretko, Kaliuzhnyi, Bondarenko; Malinovskyi, Vanat, Sudakov

Ukrayna, İzlanda karşısında oynadığı son beş resmi karşılaşmada iki kez üstünlük sağladı; bunların en çarpıcısı, Mart 2024'te Euro 2024 play-off yarıfinalinde alınan 2-1'lik zaferdi ki bu sonuç, finale uzanma yolunu açmıştı. Mavi-Sarılılar, 2006 Dünya Kupası'nda çeyrek final başarısı gösterse de turnuvaya kalamadı; buna karşın son dört Avrupa Şampiyonası'na düzenli olarak dahil oldu. 2026 Dünya Kupası elemelerine 5 Eylül'de Fransa deplasmanında 2-0'lık mağlubiyetle giren Ukrayna, dört gün sonra Azerbaycan'la 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Sergiy Rebrov'un komutasındaki takım ise, D Grubu'nda zirvedeki Fransa'nın 5 puan altında üçüncü basamakta yer alıyor; ikinci sıradaki İzlanda'nın ise sadece 2 puan farkla geride. Bu yüzden Cuma günkü mücadelede bir kayıp, umutları yerle bir edebilir. Ukrayna'nın en taze resmi sınavı, Mart'ta Belçika'yı 3-1'le devirmekti ve bu performans, İzlanda'ya karşı sahada kalitelerini kanıtlayacak güce sahip olduklarını net bir şekilde ortaya koydu.