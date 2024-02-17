Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaragücü ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kritik maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 18 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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