Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İki ekip de mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2024- 16:16