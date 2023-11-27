Galatasaray - Manchester United maçı NE ZAMAN? Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada heyecan dorukta. Galatasaray'da Davinson Sanchez oynayamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Galatasaray - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ YOK!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle Manchester United maçında süre alamayacak. Davinson Sanchez'in çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildi.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Mertens, Zaha, Kerem, Icardi