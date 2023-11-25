Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, 13. hafta müsabakasında Alanyaspor'u konuk edecek. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Ali ŞAnsalan düdük çalacak. İki ekip de mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray - Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Janvier, Richard, Efecan, Novais, Eduardo, Cordova

GALATASARAY LİGDE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 12 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 6'sında da kalesini gole kapadı.