Dünyanın en yüksek ortalama taraftar sayısı ve ortalama doluluk oranına sahip takımları belli oldu.
Zirvede Borussia Dortmund var! Galatasaray en iyiler listesinde
Dünyanın en yüksek ortalama taraftar sayısı ve ortalama doluluk oranına sahip takımları belli oldu. Listeye Alman takımları damga vururken, zirvede ise Borussia Dortmund yer aldı. Listede Galatasaray'la birlikte Fenerbahçe de yer aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.11.2023- 10:15 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023- 10:26
Dünyanın en yüksek ortalama taraftar sayısı ve ortalama doluluk oranına sahip takımları belli oldu.
Listenin ilk iki sırasında Alman kulüpleri yer aldı.
Borussia Dortmund, ortalama 81 bin 365 taraftar ve yüzde 100 doluluk oranıyla zirvede yer aldı.