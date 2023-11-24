Zirvede Borussia Dortmund var! Galatasaray en iyiler listesinde

Zirvede Borussia Dortmund var! Galatasaray en iyiler listesinde

Dünyanın en yüksek ortalama taraftar sayısı ve ortalama doluluk oranına sahip takımları belli oldu. Listeye Alman takımları damga vururken, zirvede ise Borussia Dortmund yer aldı. Listede Galatasaray'la birlikte Fenerbahçe de yer aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 10:15 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023- 10:26